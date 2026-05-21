Giorgia Meloni adesso te lo faccio vedere io la c… di magia | l' ex di Nessy fuori controllo

Un episodio di violenza verbale si è verificato recentemente, quando un uomo ha rivolto minacce e insulti pubblicamente, rivolgendosi anche alla premier e al Papa. L’uomo, noto alle for forze dell’ordine, ha avuto un comportamento esagerato, con frasi offensive e un atteggiamento fuori controllo. La scena si è svolta in un contesto pubblico, attirando l’attenzione di chi era presente. Le autorità stanno verificando i dettagli dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

Un delirio costellato da minacce a Giorgia Meloni e insulti al Papa. Tamer Mohamed Ibrahim Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la 26enne di Sanremo condannata in Appello in Egitto per adulterio e attualmente nascosta con la figlia di tre anni, si sfoga in un video fornito al Corriere della Sera dall’avvocatessa della donna, poi rimosso da TikTok.“Giorgia Meloni, adesso te lo faccio vedere io la c. di magia che avete fatto.”, ha urlato l’uomo nelle immagini visionate dai giornalisti.Nel video Tamer Mohamed Ibrahim Hamouda minaccia il Papa, parla di Cristo, di presunti “portali dell’inferno” e mostra un atteggiamento aggressivo e del tutto fuori controllo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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