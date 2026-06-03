In occasione dell’anniversario degli 80 anni del diritto di voto alle donne, mercoledì 3 giugno, alle 9.30, al salone Pallerini di Palazzo Gradari, si terrà la performance "2 giugno 1946 – 2 giugno 2026 anche le donne al voto" utilizzando il linguaggio del Gioco di Carte che vede come protagonisti gli studenti delle classi 3ª C e 4ª G del liceo artistico Mengaroni - sezione Grafica. L’evento rappresenta l’atto conclusivo di un progetto che ha per titolo " Il percorso verso l’emancipazione e la conquista dei diritti, a partire del diritto di voto" ed è stato proposto dalle organizzazioni sindacali Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil pensionati in collaborazione con Matilde Della Fornace, presidentessa dell’Anpi provinciale di Pesaro e con il liceo artistico Mengaroni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ottant’anni fa il voto alle donne. Performance del liceo Mengaroni

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