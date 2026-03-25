’Ottant’anni del voto alle donne’ Il Comune celebra le sue consigliere

Il Comune ha celebrato gli ottant’anni del diritto di voto alle donne con un evento nella Loggia dei Nove. Il presidente del Consiglio comunale ha dato il benvenuto a circa cinquanta donne, tra consigliere comunali di ieri e di oggi. L’iniziativa ha coinvolto figure femminili che hanno ricoperto incarichi pubblici nel passato e presenti. La cerimonia si è svolta con un breve saluto di apertura.

"Bentornate!". Così il presidente del Consiglio comunale, Davide Ciacci, ha accolto ieri mattina nella Loggia dei Nove una cinquantina di donne tra consigliere comunali di ieri e di oggi. "Era il 24 marzo 1946 quando le donne a Siena esercitarono il diritto di voto per la prima volta – ha ricordato Ciacci –. Tutte siete state qui e oggi si celebra l’impegno istituzionale e il controbuto alla crescita democratica della città". E ancora: "Numerose le tappe del riconoscimento del ruolo delle donne nella vita democratica del Paese – ha aggounto Ciacci –. Dal primo voto alla nascita della Repubblica, fino alle battaglie degli anni ’70 con i Referendum sul divorzio e l’aborto, abbiamo assistito a momenti decisivi nella promozione dei diritti e nel percorso di autodeterminazione delle donne". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Ottant’anni del voto alle donne’. Il Comune celebra le sue consigliere Articoli correlati Ottant’anni fa il voto alle donne, oggi la mostraMarzo 1946 segna una svolta decisiva nella storia della Repubblica italiana e nella conquista dei diritti civili. "Il voto alle donne a ottant’anni dal 1946", incontro con la storica Michela PonzaniNuovo appuntamento per il ciclo di incontri "La Generazione Z tra passato e presente": martedì 24 febbraio, alle ore 10, nella cornice del... Against All Enemies: The Rise of Veteran Militias Aggiornamenti e notizie su 'Ottant'anni del voto alle donne' Il... Temi più discussi: CISL Brescia per la ricorrenza degli 80 anni del voto alle donne; Torino 1946 - 2026. Ottant'anni dal primo voto delle donne; L'Aquila celebra gli 80 anni del voto alle donne con gli studenti delle scuole superiori; A Trepuzzi Il diritto di scegliere: incontro sugli 80 anni del voto alle donne. NELLA LOGGIA DEI NOVE LA CERIMONIA PER GLI 80 ANNI DEL PRIMO VOTO FEMMINILE A SIENASiena celebra gli ottant’anni dal primo voto femminile con una cerimonia istituzionale nella suggestiva Loggia dei Nove di Palazzo Pubblico. L’iniziativa, dal titolo 1946-2026: Donne al voto, dal ... oksiena.it Ottant’anni fa il ritorno alle urne. Il primo voto delle donne imolesi: Un passaggio storico per la cittàIntera giornata dedicata alla celebrazione delle elezioni 1946, quando i seggi furono aperti a entrambi i sessi. Due convegni organizzati dalla Cgil su lavoro e parità di genere, dal 7 aprile una most ... msn.com Ottant'anni fa una "prova generale" di democrazia: a Padova il voto alle donne arrivò in anticipo! Nel nuovo appassionante articolo storico firmato da Claudio Baccarin, torniamo indietro nel tempo fino alla domenica del 24 marzo 1946. A soli undici mesi - facebook.com facebook