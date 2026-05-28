Ottant' anni di voto alle donne Salis alle giovanissime | Votate il più possibile nella vostra vita

Da genovatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione degli ottant’anni dal voto alle donne, un rappresentante ha invitato le giovani a esercitare attivamente il diritto di voto nel corso della vita. L’evento ha sottolineato il passaggio di testimone tra le generazioni, evidenziando l’importanza della partecipazione democratica e dei diritti conquistati dalle donne nel tempo. Nessun dettaglio su eventi specifici o nomi coinvolti, solo un richiamo alla continuità del coinvolgimento civico delle nuove generazioni.

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Un passaggio di testimone tra generazioni nel segno della democrazia, della partecipazione e dei diritti conquistati dalle donne. Si è svolto questo pomeriggio, nel salone del Maggior Consiglio di palazzo Ducale, l’evento “Libere di scegliere: 80 anni di voto delle donne. Le radici e le ali della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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L'intervento di Silvia Salis all'evento per il 80 anni del voto delle donne

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