Ottant' anni di voto alle donne Salis alle giovanissime | Votate il più possibile nella vostra vita

Notizia in breve

In occasione degli ottant’anni dal voto alle donne, un rappresentante ha invitato le giovani a esercitare attivamente il diritto di voto nel corso della vita. L’evento ha sottolineato il passaggio di testimone tra le generazioni, evidenziando l’importanza della partecipazione democratica e dei diritti conquistati dalle donne nel tempo. Nessun dettaglio su eventi specifici o nomi coinvolti, solo un richiamo alla continuità del coinvolgimento civico delle nuove generazioni.