Ottant' anni e una Repubblica inquieta

Notizia in breve

Ottant’anni fa, nel 1946, l’Italia era un paese povero e agricolo, con quasi la metà della popolazione impiegata nei campi. Il Pil pro capite era più della metà inferiore rispetto a quello francese e il tasso di analfabetismo era elevato. La nazione si trovava in uno stato di devastazione dopo la guerra, con un’economia in ricostruzione e molte difficoltà sociali.