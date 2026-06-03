Ottant' anni e una Repubblica inquieta
Ottant’anni fa, nel 1946, l’Italia era un paese povero e agricolo, con quasi la metà della popolazione impiegata nei campi. Il Pil pro capite era più della metà inferiore rispetto a quello francese e il tasso di analfabetismo era elevato. La nazione si trovava in uno stato di devastazione dopo la guerra, con un’economia in ricostruzione e molte difficoltà sociali.
Ottant’anni fa l’Italia era un Paese povero, agricolo e distrutto. Nel 1946 quasi metà degli italiani lavorava nei campi, il Pil pro capite era inferiore di oltre il 50% rispetto a quello francese e l’analfabetismo restava una piaga nazionale. La Repubblica nacque così: tra macerie, tessere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
La Repubblica giovane e inquieta. L'Italia degli anni 1950 e primi 60
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