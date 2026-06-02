Ottant’anni di Repubblica | ad Avellino il valore civile di una memoria condivisa

Notizia in breve

Ad Avellino, si è svolta una cerimonia per celebrare gli ottant’anni di una Repubblica. La manifestazione ha coinvolto cittadini, istituzioni e rappresentanti civili, riuniti in un momento di riflessione sulla memoria condivisa. Sono stati esposti documenti storici e foto d’epoca, mentre un’orchestra ha suonato brani simbolici. La giornata ha visto interventi che hanno ricordato i valori e le sfide affrontate nel tempo, sottolineando il legame tra passato e presente.