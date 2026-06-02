Ottant’anni di Repubblica | ad Avellino il valore civile di una memoria condivisa
Ad Avellino, si è svolta una cerimonia per celebrare gli ottant’anni di una Repubblica. La manifestazione ha coinvolto cittadini, istituzioni e rappresentanti civili, riuniti in un momento di riflessione sulla memoria condivisa. Sono stati esposti documenti storici e foto d’epoca, mentre un’orchestra ha suonato brani simbolici. La giornata ha visto interventi che hanno ricordato i valori e le sfide affrontate nel tempo, sottolineando il legame tra passato e presente.
AVELLINO – Ottant’anni possono sembrare un tempo lungo nella vita di una persona. Nella storia di una Repubblica rappresentano invece una tappa, importante ma non conclusiva. Una data che invita a ricordare da dove si è partiti e a interrogarsi sul cammino compiuto.Un giorno di cerimonie e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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