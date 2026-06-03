Ottant’anni di Italia in gioco

Il 24 aprile 1945, mentre Milano insorge contro l’occupazione nazifascista, una giovane operaia di venticinque anni attraversa la città in bicicletta. Si chiama Gina Galeotti Bianchi, "nome di battaglia" Lia. Porta ordini, messaggi, speranze. È incinta di otto mesi quando viene colpita a morte da una raffica di mitra. Nella fotografia che la consegna alla memoria italiana non c’è uno stadio, non c’è una medaglia, non c’è una competizione. Eppure è da lì, da quella bicicletta e da quella primavera, che comincia anche la storia dello sport nella Repubblica. Perché in Italia lo sport non è mai stato soltanto sport. È stato ricostruzione materiale e morale dopo la guerra, linguaggio comune di un Paese ancora diviso da dialetti e povertà, specchio delle sue contraddizioni, teatro delle sue tragedie e delle sue rinascite. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Ottantanni di storia, passione e creatività: lEmporio 45 celebra un traguardo

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