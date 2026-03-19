Dal 1946 a oggi | ottant’anni di referendum in Italia

Dal 1946, gli italiani sono stati chiamati alle urne 83 volte, affrontando questioni che vanno dalla scelta tra Monarchia e Repubblica fino a temi sulla giustizia previsti per il 2026. In questi ottant’anni, i referendum hanno coinvolto diverse decisioni importanti per il paese, segnando un percorso di consultazioni popolari che si è protratto nel tempo.

Nella storia della Repubblica, i referendum raccontano oltre ottant’anni di democrazia diretta e scelte collettive. A pochi giorni dal voto con cui gli italiani si esprimeranno sulla riforma della giustizia, ripercorriamo i principali appuntamenti referendari che hanno segnato il Paese. Il 2 giugno 1946 gli italiani si recarono alle urne per scegliere tra Monarchia e Repubblica. Fu un momento decisivo: la monarchia cadde e nacque la Repubblica, accompagnata dall’elezione dell’Assemblea Costituente. Da allora, il referendum è diventato uno strumento chiave della democrazia diretta nel nostro Paese, usato per confermare o cancellare leggi, modificare la Costituzione o sondare l’opinione pubblica su temi cruciali. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dal 1946 a oggi: ottant’anni di referendum in Italia Articoli correlati "Il voto alle donne a ottant’anni dal 1946", incontro con la storica Michela PonzaniNuovo appuntamento per il ciclo di incontri "La Generazione Z tra passato e presente": martedì 24 febbraio, alle ore 10, nella cornice del... Ottant’anni fa il voto alle donne, oggi la mostraMarzo 1946 segna una svolta decisiva nella storia della Repubblica italiana e nella conquista dei diritti civili. 1946: le donne in Italia votano e possono venire elette Aggiornamenti e notizie su Dal 1946 a oggi ottant'anni di... Temi più discussi: 10 marzo 1946: 80 anni dal primo voto delle donne italiane - CISL; 10 marzo 1946, primo voto delle donne nell’Italia (non ancora) Repubblicana · ilreggino.it; Cida, la Confederazione dei dirigenti compie 80 anni, nata nel 1946 come la Repubblica; Referendum Giustizia del Governo Meloni, al voto il 22 e 23 marzo: le precedenti consultazioni sulla materia. Ottant’anni fa, nel 1946, la fondazione del Movimento Sociale ItalianoGiorgio Almirante, segretario del Msi A fine 1946, a un anno appena dalla fine della guerra civile, nasceva il Movimento ... barbadillo.it Ottant’anni fa il primo voto alle donne in Italia. A marzo 1946 anche nel VaresottoTra fine inverno e primavera il ciclo di elezioni amministrative che veniva per la prima volta esteso davvero alle donne: grande la partecipazione anche nel Varesotto, con diverse candidate. Dieci fur ... varesenews.it Oggi è la festa di tutti i papà. Un pensiero speciale va ai padri separati: in Italia sono più di 855.000 i separati o divorziati e circa il 66% di loro vive in difficoltà economica, non riuscendo ad affrontare anche le spese essenziali. Spesso nel silenzio e nell’indiffer - facebook.com facebook Accordo TIM e Fastweb + Vodafone per sviluppare il 5G in Italia x.com