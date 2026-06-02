Ottant’anni di Repubblica Scrivere il futuro dell’Italia che verrà

Il 2 giugno 2026 l’Italia ha celebrato gli 80 anni dalla nascita della Repubblica, nata nel 1946 dopo la fine della Seconda guerra mondiale e la caduta del fascismo. La data segna la scelta di un modello democratico e repubblicano, avvenuta in un momento di ricostruzione e cambiamento. La celebrazione ha coinvolto istituzioni e cittadini, con eventi e commemorazioni in tutto il paese.

Roma, 2 giugno 2026 – Ottant’anni fa l’Italia scelse di diventare una Repubblica. Lo fece dopo la guerra, dopo il fascismo, dopo le macerie. Lo fece con un voto che cambiò la storia del nostro Paese e che segnò anche un passaggio decisivo per la democrazia: per la prima volta, in una consultazione politica nazionale, votarono anche le donne. Il 2 giugno 1946 fu il momento in cui l’Italia, che ancora piangeva i suoi morti, decise di voltare pagina. Di lasciarsi alle spalle la monarchia e di costruire un nuovo patto tra cittadini e istituzioni. Da lì nacque il percorso che avrebbe portato alla Costituzione, alla ricostruzione e alla democrazia repubblicana che conosciamo oggi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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