A Battipaglia, i Carabinieri hanno sequestrato cocaina, hashish e crack durante un'operazione condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile. Nel corso dell’intervento è stata trovata anche una pistola clandestina, e un uomo è stato arrestato. L’attività rientra in un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga e del traffico di armi nella zona. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità dell’arrestato.

Nuova operazione dei Carabinieri a Battipaglia, dove nei giorni scorsi è stato eseguito un arresto nell’ambito di un’attività condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia. Secondo quanto riferito nel comunicato diffuso dall’Arma, nel corso di una perquisizione una persona è stata trovata in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e di un’arma clandestina. Il sequestro. Nello specifico, i militari avrebbero rinvenuto circa 433 grammi di cocaina, 277 grammi di hashish e 29 grammi di crack. Oltre alla droga, sarebbe stata sequestrata anche una pistola semiautomatica priva di matricola, completa di caricatore e munizioni calibro 380. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Battipaglia, arresto per droga e arma clandestina: sequestrati cocaina, hashish, crack e una pistola

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