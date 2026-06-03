Ospedali Privati Forlì compie 75 anni | immagini e testimonianze in un libro di Ricca Rosellini

Da forlitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un libro di Ricca Rosellini celebra i 75 anni di attività di Ospedali Privati Forlì, includendo immagini, testimonianze e documenti che ripercorrono l’evoluzione della struttura e della sanità privata nella zona.

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Settantacinque anni di storia sanitaria, professionale e umana raccontati attraverso immagini, testimonianze e documenti che ripercorrono l’evoluzione di Ospedali Privati Forlì e della sanità privata del territorio forlivese. Venerdì prossimo, 5 giugno, alle 17 presso il salone comunale di Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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