Ospedali Privati Forlì compie 75 anni | immagini e testimonianze in un libro di Ricca Rosellini

Un libro di Ricca Rosellini celebra i 75 anni di attività di Ospedali Privati Forlì, includendo immagini, testimonianze e documenti che ripercorrono l’evoluzione della struttura e della sanità privata nella zona.

Settantacinque anni di storia sanitaria, professionale e umana raccontati attraverso immagini, testimonianze e documenti che ripercorrono l’evoluzione di Ospedali Privati Forlì e della sanità privata del territorio forlivese. Venerdì prossimo, 5 giugno, alle 17 presso il salone comunale di Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gli ospedali costruiti con i soldi pubblici e "regalati" ai privati: 67 milioni per 7 anniNegli ultimi sette anni, sono stati spesi 67 milioni di euro pubblici per la costruzione di ospedali di comunità, destinati ai privati.

L'Aves compie 75 anni, elicotteri in volo su Viterbo per dire "grazie"L'Aviazione dell'esercito festeggia i suoi 75 anni, con un volo di elicotteri sopra Viterbo che ha portato un messaggio di ringraziamento.