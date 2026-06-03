Orrore in spiaggia uomo muore all’improvviso | proprio davanti a lei

Notizia in breve

Un uomo è deceduto improvvisamente mentre si trovava sulla spiaggia, davanti a una donna che era presente al momento. L’episodio si è verificato durante una giornata di primavera, con molte persone presenti. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle cause del decesso. La salma è stata rimossa, e sul posto sono intervenuti i soccorsi ma senza riuscire a salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.