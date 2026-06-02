Un uomo di 79 anni si è accasciato improvvisamente sulla spiaggia di Maiori, nel Salernitano, lunedì 1° giugno poco prima delle 17. Mentre si trovava sull’arenile, ha perso conoscenza e non ha più ripreso fiato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La scena si è svolta davanti a numerosi bagnanti, che hanno assistito alla tragedia.

Un malore improvviso ha trasformato un tranquillo pomeriggio di mare in una tragedia. Lunedì 1° giugno 2026, intorno alle ore 17, un uomo di 79 anni, residente a Tramonti, si è accasciato su una spiaggia di Maiori, in provincia di Salerno, mentre stava trascorrendo momenti di relax sull’arenile. Decine di bagnanti hanno assistito alla scena, sgomenti, prima di lanciare immediatamente l’allarme per richiedere l’intervento dei soccorsi. La rapidità con cui la situazione è precipitata ha lasciato tutti senza parole: in pochi minuti un pomeriggio di svago si è trasformato in un dramma. Sul posto è arrivata tempestivamente un’ ambulanza del 118, con i sanitari che hanno avviato senza perdere tempo le manovre di rianimazione cardiopolmonare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Orrore in spiaggia, uomo muore all’improvviso: tragedia. Scena atroce

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