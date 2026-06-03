Oroscopo della settimana 1 giugno – 7 giugno
Dal 1 al 7 giugno, l’oroscopo settimanale suggerisce che i segni zodiacali dovranno affrontare sfide legate alle relazioni e alla comunicazione. Si consiglia di essere più cauti nelle parole e di evitare fraintendimenti. La posizione delle stelle indica anche un possibile aumento di energia per alcuni segni, che potrebbero sentirsi più motivati a intraprendere nuove attività. Nessun evento astronomico specifico viene menzionato, ma le previsioni si focalizzano su aspetti personali e sociali.
Benvenuti, cari lettori, in questa nuova, folgorante puntata del nostro appuntamento settimanale con i misteri del cosmo — o almeno con quello che riusciamo a inventarci guardando le stelle tra una pausa caffè e l’altra. Questa settimana il protagonista assoluto è Mercurio, che lunedì 1° giugno alle 13:56 in punto (sì, il cosmo ha un orario preciso, a differenza del vostro capo) ha abbandonato i Gemelli per traslocare in Cancro. In pratica, il pianeta delle comunicazioni ha smesso di fare discorsi brillanti e logici e ha cominciato a mandare vocali di tre minuti pieni di pause e sospiri. Le parole, da oggi, scendono dalla testa al cuore — il che è poetico in teoria, ma nella pratica significa che molti di voi piangeranno durante riunioni di lavoro senza un motivo apparente. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Oroscopo della settimana del 1° - 7 giugno 2026
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