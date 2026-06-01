Oroscopo della settimana dal 1 al 7 Giugno 2026

Transiti Planetari dal 1 al 7 Giugno 2026 La settimana dal 1° al 7 giugno 2026 apre un cielo molto diverso rispetto agli ultimi giorni di maggio. Dopo una fase dominata dall’aria dei Gemelli, fatta di parole veloci, contatti, idee, spostamenti e decisioni improvvise, l’energia collettiva cambia tono. Il passaggio più importante è l’ingresso di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Oroscopo settimanale dal 31 Marzo al 6 Aprile 2025 segno per segno. Oroscopo settimanale dal 7 al 13 Aprile 2025 segno per segno. Oroscopo settimanale dal 14 al 20 Aprile 2025 segno per segno. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Oroscopo della Settimana dall1 al 7 giugno 2026

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