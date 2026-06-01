Oroscopo della settimana dall’1 al 7 giugno 2026

Dal 1° al 7 giugno 2026, la settimana si apre con l’uscita della seconda edizione di Money Road, un adventure game condotto da Fabio Caressa. Lo show si distingue nel panorama televisivo come una novità, portando un approccio diverso e più coinvolgente rispetto ai programmi tradizionali. La trasmissione, che combina elementi di gioco e avventura, viene trasmessa in prima serata e vede la partecipazione di concorrenti e ospiti speciali.

Barbara D’urso si gioca Carramba a Ballando. Ecco perchè non si doveva sapere BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle Le previsioni astrologiche della settimana dall'1 al 7 giugno 2026 accompagnate dalle ultime notizie del mondo della Televisione Arrivato alla sua seconda edizione, Money Road, l’adventure game condotto da Fabio Caressa, dimostra di essere una vera e propria boccata d’aria fresca nel panorama televisivo attuale. E una bella boccata d’aria fresca è prevista anche per voi dell’Ariete in questo inizio di giugno. Preparatevi, infatti, a un picco monstre di Venere (tra mercoledì e giovedì).... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Oroscopo della Settimana dall1 al 7 giugno 2026

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