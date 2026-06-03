Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan, secondo quanto dichiarato da Massimo Orlando, che critica la gestione del giocatore e afferma che è arrivato il momento di una separazione. Orlando ha anche rivolto commenti su Allegri, senza specificare ulteriori dettagli. La società sta attualmente valutando la situazione del calciatore. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul futuro di Leao o sulle decisioni da prendere.

Le parole di Rafael Leao hanno scioccato l'ambiente rossonero: il portoghese ha dichiarato di essere pronto a lasciare il Milan in estate, pronto per giocare in un campionato più importante per fare il salto di qualità definitivo nella sua carriera. Salvo sorprese clamorose, le strade di Rafa e del Diavolo si divideranno dopo 291 presenze con 80 gol e 65 assist. Numeri comunque importanti: nonostante la stagione deludente e limitata dal ruolo e dagli infortuni, non sarà facile sostituire un giocatore che ha sempre dato un contributo fondamentale al Milan. L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato durante Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Orlando: “Leao utilizzato malissimo, ma è arrivato il momento che si divida dal Milan”

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