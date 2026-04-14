Milan le notizie Top di oggi | Serginho sul momento rossonero il post Leao e l’idea a zero dal Bayern Monaco

Nella giornata di martedì 14 aprile 2026, si sono diffuse diverse novità sul Milan. Serginho ha commentato il momento della squadra, mentre si è parlato del post Leao e di un possibile acquisto a costo zero dal Bayern Monaco. Queste notizie riguardano aspetti legati alla rosa e alle strategie di mercato del club rossonero. La giornata ha visto vari aggiornamenti che coinvolgono sia questioni tecniche che di mercato.

La sconfitta con l'Udinese di sabato scorso brucia ancora, ma il Milan è focalizzato sulla prossima partita di Serie A contro l'Hellas Verona da non sbagliare a tutti i costi. Non solo il campo con le ultime da Milanello, ma anche tanto mercato nelle ultime ore con i nomi più caldi per il post Leao, il futuro ormai stabilito di Fullkrug e l'idea a parametro zero dal Bayern Monaco. Vediamo ora insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. «Non mi preoccupo delle squadre che sono dietro, ma del Milan: se gioca con la personalità che ha mostrato nel derby e in tante altre partite, non mi preoccupo per l’ingresso nelle prime quattro».🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, le notizie Top di oggi: Serginho sul momento rossonero, il post Leao e l’idea a zero dal Bayern Monaco Milan, le notizie Top di oggi: Fofana ai saluti? idea Robertson, mentre in attacco…Nella giornata di oggi, domenica 12 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Milan, le notizie Top di oggi: Leao ai saluti. Tare, nuovo nome in arrivo? Intanto Zaniolo…Nella giornata di oggi, lunedì 13 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Temi più discussi: L'ex Milan Keisuke Honda ha firmato per una squadra di Premier League...di Singapore; Non solo la Nazionale! Un top club europeo sulle tracce di Allegri, futuro al Milan sempre più in bilico; Le pagelle di Napoli-Milan, i voti: i top e i flop del match del Maradona; Allegri cambia faccia al Milan, Marotta pesca in casa Juventus: le top news delle 18. Antonio Cassano: Gasperini al Milan al posto di Allegri, notizie positive da ambo le partiAntonio Cassano ha saputo qualcosa sul possibile avvicendamento sulla panchina del Milan tra Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini ... fanpage.it Le pagelle di Napoli-Milan, i voti: i top e i flop del match del MaradonaNapoli e Milan scendono in campo nel giorno di Pasquetta a 24 ore di distanza dall'Inter capolista, che ha battuto 5-2 la Roma a San Siro. La partita del Maradona si è conclusa con ... ilmattino.it #Kostov: "Sogno di giocare in una lega top europea, ma prima voglio lasciare il segno nella Stella Rossa" x.com La Top 5+1 dell'ultimo turno di #Under16 Elite - facebook.com facebook