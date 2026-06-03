Orfani di femminicidio | la Provincia chiede una Giornata nazionale
Il Consiglio provinciale del 3 giugno ha approvato una richiesta di istituire una Giornata nazionale dedicata agli orfani di femminicidio. Contestualmente, è stata approvata una variazione di bilancio di natura tecnica. La discussione si è concentrata su questi due punti, senza ulteriori approfondimenti o dichiarazioni ufficiali. La decisione riguarda l’impegno istituzionale per sostenere le famiglie colpite e la gestione delle risorse finanziarie.
Un impegno istituzionale forte a sostegno degli orfani di femminicidio e il via libera a una variazione di bilancio di carattere sostanzialmente tecnico: sono questi i due principali temi affrontati dal Consiglio provinciale del 3 giugno.Al centro del dibattito, l’iniziativa promossa dalla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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