Orfani di femminicidio | la Provincia chiede una Giornata nazionale

Notizia in breve

Il Consiglio provinciale del 3 giugno ha approvato una richiesta di istituire una Giornata nazionale dedicata agli orfani di femminicidio. Contestualmente, è stata approvata una variazione di bilancio di natura tecnica. La discussione si è concentrata su questi due punti, senza ulteriori approfondimenti o dichiarazioni ufficiali. La decisione riguarda l’impegno istituzionale per sostenere le famiglie colpite e la gestione delle risorse finanziarie.