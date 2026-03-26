Orfani di femminicidio Noi Moderati | la garanzia dei diritti passa da un database nazionale

Alla Camera è stata presentata una proposta di legge da parte di Noi Moderati per creare un registro nazionale dedicato agli orfani di femminicidio. La proposta è attualmente in discussione nella commissione Affari sociali. L’obiettivo dichiarato è di garantire diritti e tutele specifiche ai minori che hanno perso una madre a causa di violenze domestiche.

Alla Camera, in commissione Affari sociali, è stata da poco incardinata la proposta di legge di Noi Moderati per l’istituzione di un Registro nazionale degli orfani per crimini domestici (AC 2715). “Servirà a colmare quel vuoto strutturale” nella nostra normativa che attualmente “impedisce a molti orfani speciali di accedere alle tutele e ai benefici previsti dalla legge”, spiega a Parlamento 24 Mara Carfagna, che della Pdl è prima firmataria e relatrice. “Ad oggi non sappiamo quanti siano effettivamente gli orfani di femminicidio e questo comporta l’impossibilità in molti casi di raggiungerli con le misure di sostegno che sono state introdotte nel corso degli anni da diverse leggi, alcune proprio a mia prima firma. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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