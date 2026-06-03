Ordinanza sul virus Ebola | per chi arriva da Congo o Uganda è obbligatoria la comunicazione all' Ausl

Chi arriva da Congo o Uganda deve comunicare all’Ausl secondo l’ordinanza ministeriale del 29 maggio, recepita dalla Regione Emilia-Romagna con una circolare. La misura riguarda le procedure di sorveglianza sanitaria per il virus Ebola. Le autorità sanitarie regionali hanno specificato le modalità di comunicazione e controllo per i viaggiatori provenienti da queste zone. La normativa si applica a tutte le persone in ingresso, senza distinzioni.

La Regione Emilia-Romagna ha recepito con una specifica circolare le indicazioni contenute nell’ordinanza ministeriale pubblicata lo scorso 29 maggio riguardo le “Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla malattia da virus Ebola”.È previsto un obbligo di dichiarazione e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Ebola, epidemia in Congo e Uganda

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