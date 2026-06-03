Ordinanza sul virus Ebola | è obbligatoria la comunicazione all' Ausl per chi arriva da Congo o Uganda
La Regione Emilia-Romagna ha adottato una circolare che stabilisce l’obbligo di comunicare all’Ausl ogni arrivo da Congo o Uganda. La misura segue l’ordinanza ministeriale del 29 maggio sulle procedure di sorveglianza sanitaria per il virus Ebola. Chi proviene da queste zone deve segnalare il proprio arrivo alle autorità sanitarie. La normativa riguarda specificamente i soggetti provenienti da aree considerate a rischio di Ebola.
La Regione Emilia-Romagna ha recepito con una specifica circolare le indicazioni contenute nell’ordinanza ministeriale pubblicata lo scorso 29 maggio riguardo le “Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla malattia da virus Ebola”.È previsto un obbligo di dichiarazione e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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