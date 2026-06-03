Ordinanza sul virus Ebola | è obbligatoria la comunicazione all' Ausl per chi arriva da Congo o Uganda

La Regione Emilia-Romagna ha recepito con una specifica circolare le indicazioni contenute nell’ordinanza ministeriale pubblicata lo scorso 29 maggio riguardo le “Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla malattia da virus Ebola”.È previsto un obbligo di dichiarazione e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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