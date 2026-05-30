Ebola obbligo di dichiarazione per chi arriva da Congo o Uganda | l’ordinanza

Dopo il focolaio di Ebola, il governo italiano ha introdotto un obbligo di dichiarazione per chi arriva da Congo o Uganda. Chiunque transiti da queste zone deve comunicare la propria presenza alle autorità sanitarie. La misura si applica a tutti i viaggiatori, indipendentemente dal mezzo di trasporto. L’obiettivo è monitorare eventuali casi e prevenire la diffusione del virus sul territorio nazionale. La normativa entra in vigore immediatamente e rimarrà attiva fino a nuove disposizioni.

(Adnkronos) – Dopo il focolaio di Ebola, arrivano le prime misure del governo in Italia. "Chiunque provenga, direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo di trasporto, dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda, o che sia stato in quelle aree fino a 21 giorni prima dell’ingresso in Italia, deve entro 24 ore compilare, firmare e inviare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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