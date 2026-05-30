Sono state avviate nuove misure di controllo per i viaggiatori in arrivo da Congo e Uganda a causa del virus Ebola. Le autorità hanno implementato una procedura suddivisa in cinque livelli di rischio, che prevedono controlli sanitari e monitoraggio specifico a seconda della provenienza e dei sintomi. Le misure riguardano sia i controlli all’arrivo negli aeroporti sia eventuali verifiche a domicilio.

Anche l’Italia ha deciso di controllare gli ingressi di coloro che entrano dopo essere stati in Congo e Uganda. Si tratta di una delle decisioni prese in merito alla sicurezza per evitare il diffondersi del virus dell’Ebola. Chi entra nel Paese dopo aver visitato due dei principali focolai della nuova epidemia potrà farlo, ma solo dopo aver segnalato e valutato in base a cinque livelli di rischio la propria condizione. L’Italia è comunque ancora a basso rischio di diffusione. Maggiori controlli per l'Ebola C'è un modulo da compilare Quali sono i livelli di rischio? Maggiori controlli per l’Ebola L’Italia è ancora a basso rischio di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Virus Ebola, via ai controlli per chi arriva da Congo e Uganda: procedura in cinque livelli di rischio

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Ebola 2026: Are Passengers from Affected Countries Arriving in the US

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