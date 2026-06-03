Ordigni micidiali lanciati in campo durante il match Catania-Ascoli partita sospesa | due ultras arrestati

Da virgilio.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita tra Catania e Ascoli, sono stati lanciati ordigni in campo, portando alla sospensione dell'incontro. Due ultras sono stati arrestati in relazione a questi eventi. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per identificare eventuali altri coinvolti. La partita è stata interrotta in seguito ai lanci di dispositivi considerati pericolosi. Non sono stati riportati feriti tra i giocatori o il pubblico.

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Due giovani ultras sono stati arrestati per il lancio di ordigni esplosivi durante la partita Catania-Ascoli, evento che ha portato alla sospensione temporanea dell’incontro per motivi di sicurezza. I fatti sono avvenuti il 27 maggio allo stadio Massimo di Catania, dove la Polizia di Stato ha avviato immediate indagini per identificare i responsabili, agendo in flagranza differita per il concreto pericolo causato sugli spalti. Le indagini della Digos e l’arresto dei responsabili Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti della Digos della Questura di Catania a seguito di una rapida attività investigativa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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