Durante la partita tra Catania e Ascoli, due ultras sono stati arrestati per aver lanciato bombe carta in campo, mentre altri due tifosi sono stati denunciati. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini della Digos per i disordini allo stadio Massimino. Nessun altro dettaglio sulle modalità degli incidenti o sui soggetti coinvolti è stato reso noto. La partita si è svolta con interventi di sicurezza rafforzati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini della Digos dopo i disordini allo stadio Massimino. La Polizia di Stato di Catania ha arrestato, in regime di flagranza differita, due giovani ultras di 21 e 24 anni ritenuti responsabili del lancio di bombe carta sul terreno di gioco durante la partita tra Catania e Ascoli, disputata allo stadio Angelo Massimino lo scorso 27 maggio. L’attività investigativa, condotta dagli agenti della Digos della Questura etnea nelle ore immediatamente successive all’incontro, ha permesso di identificare i presunti autori di un episodio che ha creato gravi rischi per la sicurezza di giocatori, addetti ai lavori e spettatori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania-Ascoli, lancio di bombe carta in campo: arrestati due ultras, altri due tifosi denunciati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scontri tra tifosi prima della gara con lancio di pietre e bombe carta: due feriti graviPrima dell’inizio della partita tra Squinzano e Leverano, si sono registrati scontri tra tifosi nei pressi del campo sportivo “Santo De Ventura”.

Rissa tra tifosi a Catania: tre ultras identificati e denunciatiTre ultras del Catania Calcio sono stati identificati e denunciati dalla Polizia di Stato dopo una rissa tra tifosi avvenuta nei giorni scorsi in un...

Temi più discussi: Catania-Ascoli 2-1: marchigiani in finale col Brescia; Catania, la speranza si scontra con la realtà: il 2-1 all'Ascoli non basta, fuori dai playoff; Catania-Ascoli sospesa nel finale: fumogeni, razzi e bombe carta dopo il goal di Oviszach, gara fermata sei minuti al Massimino; Catania-Ascoli: la diretta della partita.

Catania-Ascoli 2-1: marchigiani in finale col BresciaIl ritorno della semifinale play-off trasmesso in diretta su Raisport (canale 58 digitale terrestre). Caturano dopo 7' segna l'1-0. Forte al 44' realizza il 2-0. All'81' Oviszach sigla il 2-1. Poco do ... rainews.it

Catania – Ascoli: 2-1: la volontà non basta, troppo tardi, sarà ancora serie C…? Gara di ritorno valevole per la Semifinale B della Final Four del Campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026 ?? Catania ... newsicilia.it