L’intelligenza artificiale suscita timori, ma spesso legati a confusione. Si pensa che la paura riguardi solo strumenti come ChatGpt o Gemini, usati per scrivere testi o creare immagini di animali con caratteristiche insolite. Tuttavia, ci sono aspetti più concreti e rilevanti di cui si parla poco. La discussione si concentra spesso su rappresentazioni superficiali, lasciando in secondo piano i rischi reali e le implicazioni legali dell’uso di queste tecnologie.

Ci spaventiamo sempre delle cose sbagliate. Abbiamo paura della AI pensando che sia quella cosa chiamata ChatGpt o Gemini, che scrive temi ai ragazzi pigri o che genera immagini con gattini con gli occhi troppo grandi. L’AI deve fare paura, ma non per questo motivo. Non ci porterà via il lavoro, ma ci toglierà qualcosa di molto più importante. Ogni giorno la nostra esistenza lascia tracce. La mappa che puntiamo per raggiungere un luogo, i commenti che scriviamo nei social network, le mail che inviamo, le telefonate che facciamo, e anche le cose che diciamo in confidenza mentre abbiamo un telefono appoggiato sul tavolo o in tasca. Ognuna di queste azioni viene registrata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’intelligenza artificiale deve far paura, ma per cose importanti: l’esempio di Palantir

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