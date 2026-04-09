L' Intelligenza Artificiale nel Diritto in Economia e nei Processi Culturali | seminario alla Mediterranea

Il 14 aprile alle 9,15 si svolgerà presso l'Aula Quaroni dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria un seminario dedicato all'applicazione dell'Intelligenza Artificiale nei settori del diritto, dell'economia e dei processi culturali. L'evento è organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane e prevede interventi di esperti su temi legati alle innovazioni tecnologiche e alle loro implicazioni pratiche.

Si terrà il 14 aprile, a partire dalle ore 9,15, presso l'Aula Quaroni dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, il seminario "L'Intelligenza Artificiale nel Diritto, in Economia e nei Processi Culturali", promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Intelligenza artificiale nei processi aziendali, studenti in visita alla MiniconfDue classi di informatica dell’Isis Fermi di Bibbiena, sono state accolte questa mattina in Miniconf per capire come l’intelligenza artificiale venga... Leggi anche: Giustizia, Sisto: Intelligenza artificiale nei processi? Ben venga, a patto che non diventi il padrone del vapore Temi più discussi: Dall’errore alla disobbedienza: se l’intelligenza artificiale inizia a ignorare i comandi; L'Intelligenza artificiale in sanità: il paradosso dell'invisibilità necessaria; AI e PA – L’Intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione: opportunità, rischi e casi concreti di applicazione; Intelligenza artificiale e illusione della comprensione: perché ci sembra che ci capisca meglio degli esseri umani?. L’intelligenza artificiale nel diritto, in economia e nei processi culturali: interessante seminario alla MediterraneaSi terrà lunedì 14 aprile 2026, a partire dalle ore 9,15, presso l’Aula Quaroni dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, il seminario L’Intelligenza Artificiale nel Diritto, in Ec ... strettoweb.com L’intelligenza artificiale per la sovranità tecnologica, le strategie della UeBenifei (Parlamento Ue): «Non dobbiamo rinunciare a guidare il dibattito regolatorio, ma servono più investimenti». I primi passi per portare l’AI dentro l’industria e le Pmi, con un miliardo di fondi ... corriere.it La rettrice dell'ateneo milanese: «L'intelligenza artificiale è uno strumento richiesto da qualsiasi professione, non solo in ambito Stem. Noi la studiamo con un approccio umanistico» x.com Il progetto voluto da Hub della Conoscenza parte da informatica e intelligenza artificiale - facebook.com facebook