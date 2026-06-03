A Genova, sono state arrestate 12 persone nell’ambito dell’operazione “Speranza”, che ha portato al sequestro di droga e alla distruzione di un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio. La polizia ha trovato cocaina nascosta in vari luoghi, tra cui frigoriferi e cuscini. Sono state eseguite misure cautelari e sequestri di sostanze stupefacenti. L’indagine ha coinvolto diverse abitazioni e veicoli collegati ai soggetti coinvolti.

È di 12 soggetti raggiunti da misure cautelari il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri contro una rete dedita ad associazione per delinquere e traffico di sostanze stupefacenti a Genova. Il blitz, eseguito nella notte del 3 giugno, è stato disposto dal Tribunale su richiesta della Procura Distrettuale, dopo mesi di indagini che hanno permesso di ricostruire ruoli, movimenti e modalità operative del gruppo criminale, composto da cittadini albanesi e italiani. L’operazione “Speranza”: i dettagli dell’indagine Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa, denominata “Speranza”, ha preso il via nell’aprile 2025. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Operazione "Speranza" a Genova, 12 arresti: cocaina nascosta ovunque, anche nei frigo e nei cuscini

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