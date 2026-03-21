La polizia di Pisa ha arrestato due persone che nascondevano cocaina tra i campi incolti di Navacchio, una frazione di Cascina. Da alcuni giorni, gli agenti avevano seguito un movimento insolito di individui nella zona rurale e hanno deciso di intervenire. Durante i controlli, sono state trovate sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio.

CASCINA – Da qualche giorno la polizia di Pisa aveva notato un viavai sospetto di persone in una zona rurale di Cascina, nella frazione di Navacchio. Pertanto, gli esperti investigatori della Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Pisa hanno deciso di intraprendere un attento servizio di osservazione e controllo che permetteva di individuare un veicolo con a bordo due soggetti fermarsi nel mezzo della carreggiata in maniera circospetta. Dopo poco, sempre guardandosi intorno, uno dei due occupanti è sceso, prendendo tra la vegetazione dei campi incolti adiacenti alla strada un involucro. Lo stesso è risalito immediatamente nell’auto che si è allontanata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Cocaina nascosta nei campi incolti e pronta allo spaccio: due arresti

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