Trenta chili di droga nascosti nel frigo e nei cuscini del divano | 3 arresti

La Guardia di Finanza ha arrestato tre persone e sequestrato circa 30 chili di droga, tra hashish, marijuana e cocaina. La sostanza stupefacente era nascosta in vari punti dell’appartamento, tra cui il frigorifero e i cuscini del divano. Durante le operazioni sono stati trovati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e una pistola a salve senza tappo rosso. Gli arrestati sono un uomo italiano di Terracina e un cittadino tunisino.

La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 30 chilo di droga, tra hashish, marjuana e cocaina, diversi bilancini da precisione, materiale da confezionamento e una pistola a salve priva di tappo rosso a un uomo italiano di Terracina e a un cittadino tunisino.L’operazione è stata condotta dalle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Latina, sequestrati 30 chili di droga: tre arresti. Gli stupefacenti nascosti nel frigo e nei divaniMilitari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno individuato e sequestrato circa 30 chilogrammi tra hashish, marjuana e... Droga nel frigo e sotto i cuscini, sequestrati 30 kg di stupefacenti nel pontinoLATINA (ITALPRESS) – Un vero e proprio deposito della droga pronto a rifornire il litorale pontino in vista della stagione turistica. Temi più discussi: Latina, sequestrati 30 chili di droga: tre arresti. Gli stupefacenti nascosti nel frigo e nei divani; Montopoli, scoperti 30 chili di marijuana in un casolare abbandonato; Trenta chili di droga nascosti nel frigo e nei cuscini del divano: 3 arresti; Trenta chili di marijuana a essiccare nel casolare. Scoperti dalla polizia locale durante un controllo. Trenta chili di marijuana a essiccare nel casolare. Scoperti dalla polizia locale durante un controlloIl blitz nel tardo pomeriggio di mercoledì. La sindaca Vanni: Importante lavoro degli agenti sul territorio ... msn.com Trenta chili di marijuana nel casolare abbandonatoMONTOPOLI IN VAL D'ARNO: La sostanza, che era stata lasciata lì ad essiccare, è stata sequestrata. La scoperta è avvenuta durante un controllo della polizia locale ... toscanamedianews.it Il cinghiale è l'unico animale della lista che può uccidere te. Un capriolo pesa trenta chili. Un tasso quindici. Un riccio meno di un chilo. Un cinghiale adulto pesa tra i settanta e i centocinquanta chili — le femmine intorno agli ottanta, i maschi anziani oltre il qui - facebook.com facebook