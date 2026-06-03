Operazione sicurezza a Carpi | controlli a tappeto della Polizia in centro e nei parchi
Il 1° giugno, la Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari nel centro e nei parchi di Carpi. L’operazione ha coinvolto numerosi agenti e ha riguardato diverse zone della città. Sono state ispezionate persone e veicoli, con particolare attenzione alle aree pubbliche e ai luoghi di aggregazione. La presenza delle forze dell’ordine è stata intensa e capillare in tutta l’area centrale e nei parchi cittadini.
Nel pomeriggio del 1° giugno scorso, Carpi è stata al centro di una vasta operazione di controllo straordinario del territorio messa in campo dalla Polizia di Stato. L'iniziativa, guidata dagli agenti del locale Commissariato e rafforzata dal supporto strategico del Reparto Prevenzione Crimine, è. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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