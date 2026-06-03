Il 3 giugno, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Taranto hanno arrestato due persone con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La misura è stata disposta dal giudice e riguarda un’indagine antimafia denominata “Argan”.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: La mattina del 3 giugno, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, a carico di 2 persone, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Lecce, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito di un procedimento penale coordinato e diretto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla Procura della Repubblica di Taranto e che vede indagate 12 persone, a vario titolo, per “ concorso in estorsione ambientale pluriaggravata ”, “ detenzione e porto di arma... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Operazione antimafia “Argan”: due in carcere a Taranto Carabinieri

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