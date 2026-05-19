Operazione antimafia nel barese Carabinieri
I carabinieri hanno condotto un'operazione antimafia nel barese, con dettagli che saranno resi noti durante una conferenza stampa programmata per questa mattina. È stato diffuso un comunicato ufficiale dai militari, che fornirà informazioni sui risultati dell'operazione e sui soggetti coinvolti. La conferenza stampa si svolgerà in giornata e rappresenta il momento in cui verranno condivisi gli aspetti principali dell'intervento. La notizia viene seguita con attenzione dai media locali e nazionali.
Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Dalle prime ore di questa mattina, personale del Comando Provinciale Carabinieri di Bari sta eseguendo un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di tredici persone, emessa dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, per i reati, a vario titolo, di “ associazione per delinquere finalizzata allo cessione di sostanze stupefacenti ” di “ detenzione di arma comune da sparo” e di “ estorsione in concorso “. L'articolo Operazione antimafia nel barese Carabinieri proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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