Omicidio nel 2013 | due arresti nel tarantino operazione antimafia Carabinieri

Due persone sono state arrestate nel territorio tarantino in un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo, che ha portato all’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare. Le misure riguardano fatti risalenti al 2013 e sono state emesse su richiesta della magistratura. L’intervento si inserisce in una più ampia attività di indagine condotta dalle forze dell’ordine nel settore delle violenze e dei delitti legati alla criminalità organizzata.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri del Nucleo Investigativo Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Lecce e su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, hanno eseguito nella notte un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due soggetti, gravemente indiziati di omicidio aggravato dal metodo mafioso e detenzione illegale di arma da fuoco. Uno degli indagati era già detenuto per altra operazione eseguita nel dicembre scorso. L’indagine ha consentito di riaprire un “ cold case” del 2013, relativo all’omicidio di un imprenditore edile, facendo emergere un movente legato a dissidi e a una precedente violenta aggressione in cui il presunto mandante era stato ferito e umiliato.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Omicidio nel 2013: due arresti nel tarantino, operazione antimafia Carabinieri Arresti a Guasila nel contesto di un’operazione antimafia coordinata dai carabinieriNella mattinata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Guasila hanno eseguito due fermi d’indiziato di colpa nell’ambito di un’operazione... Maxi operazione antimafia nel casertano: blitz dei Carabinieri contro clan camorristicoSecondo quanto si apprende, i reati contestati a vario titolo agli indagati comprendono associazione per delinquere di stampo camorristico,...