Operatore Asia salva due turisti brasiliani in panne con l' auto al corso Vittorio Emanuele
Due turisti brasiliani sono stati soccorsi da un operatore Asia in via Galileo Ferraris mentre la loro auto si era fermata in panne sul corso Vittorio Emanuele, poco prima delle 9 di martedì 2 giugno. L’intervento è avvenuto in un momento in cui la strada era semideserta.
Soccorsi dall’operatore Asia del distretto di Via Galileo Ferraris due turisti brasiliani che si trovavano in panne con l’auto sul corso Vittorio Emanuele semideserto, intorno alle 9 del mattino di martedì due giugno. I due si trovavano in difficoltà quando l'operatore, impegnato nel proprio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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