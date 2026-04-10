Segni Incidente tra auto e moto all’incrocio tra Corso Vittorio Emanuele e Viale Ungheria Il centauro trasportato al Pronto Soccorso di Colleferro

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, si è verificato un incidente a Segni, all’incrocio tra Corso Vittorio Emanuele e Viale Ungheria. La collisione ha coinvolto un’auto e una moto, con quest’ultima che è stata trasportata al Pronto Soccorso di Colleferro. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione. La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.