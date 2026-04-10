Segni Incidente tra auto e moto all’incrocio tra Corso Vittorio Emanuele e Viale Ungheria Il centauro trasportato al Pronto Soccorso di Colleferro
Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, si è verificato un incidente a Segni, all’incrocio tra Corso Vittorio Emanuele e Viale Ungheria. La collisione ha coinvolto un’auto e una moto, con quest’ultima che è stata trasportata al Pronto Soccorso di Colleferro. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione. La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.
Cronache Cittadine SEGNI – Nel primo pomeriggio di oggi, 10 Aprile, intorno alle ore 15 a Segni, all’incrocio tra Corso Vittorio Emanuele L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Incidente tra un'auto e una moto all?incrocio tra via Castellana e via Sile: morto il centauro 26enneVEDELAGO (TREVISO) - Tragedia oggi, venerdì 6 febbraio, all’incrocio tra via Castellana e via Sile a Vedelago, in provincia di Treviso.
Incidente a Torino Mirafiori Nord: scontro tra auto e moto all'incrocio, centauro in condizioni graviUn brutto incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, all'incrocio tra corso Orbassano e strada del Portone a Torino.
Incidente a Napoli, investito e ucciso il professor Italo FerraroGrave incidente intorno alle 19:30 di ieri in corso Vittorio Emanuele a Napoli. Uno scooter, guidato da una donna di 27 anni, ha investito e ucciso il professore Italo Ferraro, architetto, docente ... rainews.it
Napoli, investito al Corso Vittorio Emanuele: morto il professor Italo FerraroGravissimo incidente ieri sera al Corso Vittorio Emanuele. Investito da uno scooter il professor Italo Ferraro, 85 anni, autori di numerosi libri, specialmente dedicati ai quartieri di Napoli. ilmattino.it