Giro d'Italia a Napoli 10 carrattrezzi per rimuovere le auto in divieto al Corso Vittorio Emanuele

Al Corso Vittorio Emanuele a Napoli, decine di carri attrezzi sono stati impiegati in un'operazione di rimozione delle auto parcheggiate in divieto. L'intervento si è svolto nel contesto del Giro d’Italia, con il fine di liberare la strada e consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva. Sul luogo sono stati impiegati dieci carri attrezzi, che hanno prelevato i veicoli in sosta irregolare. L'operazione si è conclusa senza incidenti, con il rispetto delle procedure previste.

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