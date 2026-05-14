Giro d'Italia a Napoli 10 carrattrezzi per rimuovere le auto in divieto al Corso Vittorio Emanuele
Al Corso Vittorio Emanuele a Napoli, decine di carri attrezzi sono stati impiegati in un'operazione di rimozione delle auto parcheggiate in divieto. L'intervento si è svolto nel contesto del Giro d’Italia, con il fine di liberare la strada e consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva. Sul luogo sono stati impiegati dieci carri attrezzi, che hanno prelevato i veicoli in sosta irregolare. L'operazione si è conclusa senza incidenti, con il rispetto delle procedure previste.
Blitz con decine di carri attrezzi al Corso Vittorio Emanuele per rimuovere le auto in sosta vietata a causa del Giro d'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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In occasione del passaggio del Giro d’Italia, si ricorda che su Via Balbo, nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e Via Don Virgilio Mancini, è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su entrambi i lati e nelle aree di parcheggio adia - Facebook facebook
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