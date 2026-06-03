Operaio viene investito da un camion in retromarcia e muore sul colpo

Un operaio è stato investito da un camion mentre lavorava e ha perso la vita sul colpo. L'incidente è avvenuto a Napoli, vicino a un cantiere o un'area di lavoro. Il camion stava facendo retromarcia quando ha investito l’uomo, che si trovava nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. La dinamica esatta è ancora in fase di accertamento.

Ennesima tragedia sul lavoro in Campania. A Napoli un uomo è stato investito da un camion in retromarcia ed è morto sul colpo. Per l'operaio non c'è stato nulla da fare.L'incidenteL'episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 3 giugno in un centro logistico in via Tommaso Fasano, nella zona. 🔗 Leggi su Today.it

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