napoli operaio 63enne muore investito da un camion in retromarcia

Un operaio di 63 anni è morto dopo essere stato investito da un camion in retromarcia. L’incidente è avvenuto in un'area di lavoro, dove sono intervenuti agenti dell’Upg della questura e personale dell’ispettorato. I soccorsi non hanno potuto salvare l’uomo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta.

Un operaio di 63 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto zona Poggioreale a Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato investito da un camion in retromarcia. Sul posto, un centro logistico, sono intervenuti gli agenti dell'Upg della questura di Napoli e personale dell'ispettorato del lavoro. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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