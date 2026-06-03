Napoli operaio 63enne muore investito da un camion in retromarcia

Da tgcom24.mediaset.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un operaio di 63 anni è morto dopo essere stato investito da un camion in retromarcia. L’incidente è avvenuto in un'area di lavoro, dove sono intervenuti agenti dell’Upg della questura e personale dell’ispettorato. I soccorsi non hanno potuto salvare l’uomo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un operaio di 63 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto zona Poggioreale a Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato investito da un camion in retromarcia. Sul posto, un centro logistico, sono intervenuti gli agenti dell'Upg della questura di Napoli e personale dell'ispettorato del lavoro. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

napoli operaio 63enne muore investito da un camion in retromarcia
© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, operaio 63enne muore investito da un camion in retromarcia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Napoli, due donne travolte e uccise da un' auto. Arrestato 34enne

Video Napoli, due donne travolte e uccise da un' auto. Arrestato 34enne

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Napoli, investito da camion in manovra: morto operaio di 53 anni

Investito da un camion in retromarcia, morto un uomo in via CadoreUn uomo è morto mercoledì 13 maggio in via Cadore, a Milano, dopo essere stato investito da un camion che stava facendo retromarcia.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web