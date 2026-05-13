Investito da un camion in retromarcia morto un uomo in via Cadore

Un uomo è morto mercoledì 13 maggio in via Cadore, a Milano, dopo essere stato investito da un camion che stava facendo retromarcia. L’incidente è avvenuto nel corso della mattina nella zona di corso XXII Marzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno verificando le dinamiche dell’incidente.

Investito e ucciso da una camion in retromarcia. Drammatico incidente nella mattina di mercoledì 13 maggio in via Cadore a Milano, zona corso XXII Marzo. Un uomo di 84 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un autocarro in manovra che lo ha investito, passando sopra il corpo.L'investimento.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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