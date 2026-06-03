Napoli investito da camion in manovra | morto operaio di 53 anni

Un uomo di 53 anni è morto in un incidente a Napoli, investito da un camion durante una manovra nel centro logistica di via Tommaso Fasano. L’operaio stava svolgendo le sue attività quando è stato colpito dal veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Tragedia a Napoli, dove un uomo di 53 anni è morto sul lavoro. E' accaduto in via Tommaso Fasano, al centro logistica. L'uomo è stato investito da camion durante una. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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TRAVOLTA DALLA MOTRICE DEL SUO CAMION, MUORE 42ENNE | 02/03/2026

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