Napoli investito da camion in manovra | morto operaio di 63 anni

Un operaio di 63 anni è morto a Napoli dopo essere stato investito da un camion in manovra. L’incidente è avvenuto in via Tommaso Fasano, all’interno di un centro logistica. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è deceduto sul luogo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Tragedia a Napoli, dove un uomo di 63 anni è morto sul lavoro. È accaduto in via Tommaso Fasano, al centro logistica. L'uomo è stato investito da camion durante una. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Napoli, investito da camion in manovra: morto operaio di 53 anni

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