Opera in concerto per i donatori di borse di studio all' Accademia d' Arte Lirica di Osimo

Sabato 6 giugno, alle ore 21.00, al Teatro La Nuova Fenice, l’Accademia d’Arte Lirica propone “Opera in concerto”. Il tradizionale appuntamento – che chiude l’anno accademico – è dedicato ai donatori delle borse di studio che, con la loro generosità, danno un prezioso sostegno agli allievi della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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