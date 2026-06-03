Storie d' amore all' opera | l' Accademia d' Arte Lirica a Monte San Vito
Domenica 7 giugno alle 18 si terrà l’evento “Storie d’Amore all’opera” presso il Teatro Condominale “La Fortuna” a Monte San Vito. L’Accademia d’Arte Lirica presenterà i suoi solisti in una serata dedicata all’opera. L’iniziativa coinvolge artisti dell’istituzione e si svolge in un teatro locale. L’ingresso è previsto per il pubblico interessato a questa esibizione.
Domenica 7 giugno, alle ore 18.00, con “Storie d’Amore all’opera”, l’Accademia d’Arte Lirica schiera i suoi solisti a Monte San Vito, presso il Teatro Condominale “La Fortuna”. Il programma offre alcuni capolavori, arie e duetti da opere nelle quali i compositori hanno esaltato ogni sfumatura del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Giovanna Dongu, Se il mare sapesse..., opera lirica in due atti
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