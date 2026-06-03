Opera da quartiere | Francesco e il lupo otto appuntamenti tra giugno e luglio

Dov’è il lupo? E chi è il lupo? Se lo chiederanno gli spettatori del nuovo esperimento di teatro diffuso commissionato da Ravenna Festival, una “opera da quartiere” che porta lo spettacolo in città e nel territorio, attraverso otto appuntamenti nel fine settimana fra il 7 giugno e il 5 luglio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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