Opera da quartiere | Francesco e il lupo otto appuntamenti tra giugno e luglio
Dov’è il lupo? E chi è il lupo? Se lo chiederanno gli spettatori del nuovo esperimento di teatro diffuso commissionato da Ravenna Festival, una “opera da quartiere” che porta lo spettacolo in città e nel territorio, attraverso otto appuntamenti nel fine settimana fra il 7 giugno e il 5 luglio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Ravenna Festival. Opera da quartiere: Francesco e il lupo porta lo spettacolo nei quartieri e nelle frazioni x.com
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