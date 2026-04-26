Podismo Dal 5mila del Lupo alla Corsa dei Leoni | quattro appuntamenti da non perdere

Il fine settimana nella provincia si apre con un ricco programma di eventi dedicati alla corsa. Dopo le manifestazioni del 25 aprile come il Trofeo Liberazione e la Camminata della Libertà, oggi sono in programma quattro competizioni di podismo. Gli appassionati potranno partecipare o assistere a diverse corse che coinvolgono atleti di varie età e livello, confermando l'interesse crescente per questa disciplina nella zona.

È fittissimo il calendario di corsa del fine settimana; dopo gli appuntamenti del 25 aprile con il Trofeo Liberazione e la Camminata della Libertà, sono ben quattro gli eventi ’running’ che si svolgeranno oggi nella nostra provincia. Per la parte competitiva ci sarà il Memorial Brandoli – Ansaloni organizzato al Campo Scuola dalla Fratellanza, con gare di salto e corsa. Al pomeriggio torna invece in via Giardini il 5mila del Lupo, gara Fidal nazionale su strada che si svolgerà dalle 15 e prevede anche tutte le categorie giovanili oltre alle categorie da allievi a master (l’ultima partenza verrà data alle 17.50). La formula della gara, che transita più volte davanti al punto di partenza ed arrivo, consente agli spettatori di seguire ogni fase delle corse.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Podismo. Dal 5mila del Lupo alla Corsa dei Leoni: quattro appuntamenti da non perdere Notizie correlate I 10 appuntamenti da non perdere a Bologna dal 30 marzo al 5 aprileBologna, 30 marzo 2026 – La città si prepara a un’altra settimana di straordinario fermento culturale, trasformandosi in un palcoscenico a cielo... Bologna, cosa fare dal 16 al 22 marzo: 10 appuntamenti da non perdereBologna, 16 marzo 2026 – Bologna si prepara a un’altra settimana di fermento creativo che trasforma la città in un unico, grande palcoscenico diffuso.