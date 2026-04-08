Two Door Cinema Club | la band arriva live in Italia con due appuntamenti 21 luglio a Gardone Riviera BS e 22 luglio a Roma

Due Door Cinema Club, band proveniente dall'Irlanda del Nord, sarà in Italia per due concerti estivi. Il primo si terrà il 21 luglio a Gardone Riviera, mentre il secondo si svolgerà il giorno successivo a Roma. Gli eventi sono stati confermati e fanno parte di un tour che porterà il gruppo sul palco di diverse città italiane. I biglietti sono stati messi in vendita e l’affluenza è attesa elevata.

TWO DOOR CINEMA CLUB LA BAND NORDIRLANDESE ARRIVA LIVE IN ITALIA CON DUE IMPERDIBILI APPUNTAMENTI PER CELEBRARE I 15 ANNI DEL LORO ALBUM DI DEBUTTO “TOURIST HISTORY” MARTEDÌ 21 LUGLIO 2026 Festival del Vittoriale Tener-a-Mente – Gardone Riviera (BS) MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2026 Cavea Auditorium Parco della Musica – Roma PREVENDITA BIGLIETTI My Live Nation presale: giovedì 9 aprile – h 10:00 Vendita generale: venerdì 10 aprile – h 10:00 La band indie-rock nordirlandese TWO DOOR CINEMA CLUB arriva live in Italia, con il “15th Anniversary Tour – Performing Tourist History in Full + Their Greatest Hits”, per due imperdibili appuntamenti: 21 Luglio al Festival Del Vittoriale Tener-A-Mente di Gardone Riviera (Bs) e 22 Luglio al Cavea Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Two Door Cinema Club: la band arriva live in Italia con due appuntamenti, 21 luglio a Gardone Riviera (BS) e 22 luglio a Roma "Two door cinema club": la band indie-rock nordirlandese all'Auditorium Parco della MusicaLa band indie-rock nordirlandese Two Door Cinema Club arriva live in Italia, con il “15th Anniversary Tour – Performing Tourist History in Full +... Bresh: dopo i già annunciati appuntamenti live in Europa e a Genova, si aggiunge una data live a Roma il 10 luglioBRESH Dopo i live in Europa e i 4 appuntamenti a Genova QUEST’ESTATE SI AGGIUNGE UNA NUOVA DATA LIVE 10 LUGLIO – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – ROMA... Temi più discussi: Two Door Cinema Club: due tappe italiane a luglio; I Two Door Cinema Club faranno due concerti in Italia; Two Door Cinema Club, due date in Italia con l’album di debutto; Two Door Cinema Club al Vittoriale: live per i 15 anni di Tourist History martedì 21 luglio alle ore 21.15 - Radio Bruno. TWO DOOR CINEMA CLUB: a luglio in concerto a Gardone Riviera e Roma per celebrare 15 anni di Tourist HistoryLa band indie-rock nordirlandese TWO DOOR CINEMA CLUB arriva live in Italia, con il 15th Anniversary Tour – Performing Tourist History in Full + Their ... rockon.it Indie-Rock: due date in Italia del gruppo nordirlandese Two Door Cinema ClubMILANO - La band indie-rock nordirlandese TWO DOOR CINEMA CLUB arriva live in Italia, con il 15th Anniversary Tour – Performing Tourist History in Full + Their Greatest Hits, per due appuntamenti: 2 ... primapress.it TWO DOOR CINEMA CLUB - A luglio 2026 arrivano in Italia per due live a Gardone Riviera e Roma, biglietti concerti on line #TwoDoorCinemaClub x.com GARDONE RIVIERA - I Two Door Cinema Club suoneranno martedì 21 luglio alle 21.15 al Vittoriale per Tener-a-mente, tappa italiana del 15th Anniversary Tour – Performing Tourist History in Full + Their Greatest Hits: esecuzione integrale di Tourist History (p - facebook.com facebook