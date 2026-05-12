Open House Roma 2026 | 220 luoghi aperti 60 tour guidati e 50 eventi in città

Da romatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 16 al 24 maggio si svolge la 14ª edizione di Open House Roma, un evento dedicato all’architettura che quest’anno coinvolge 220 luoghi aperti alla visita, con 60 tour guidati e 50 eventi sparsi in tutta la città. La manifestazione offre l’opportunità di scoprire edifici pubblici e privati, spazi storici e recenti, attraverso percorsi organizzati e incontri dedicati.

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Dal 16 al 24 maggio va in scena la 14esima edizione di Open House Roma, il festival internazionale di architettura.La Capitale torna a trasformarsi in un museo diffuso e pulsante, offrendo un programma vastissimo: 220 luoghi aperti, 60 tour guidati, 50 eventi speciali e un’attenzione costante al.🔗 Leggi su Romatoday.it

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