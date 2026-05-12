Open House Roma 2026 | 220 luoghi aperti 60 tour guidati e 50 eventi in città

Dal 16 al 24 maggio si svolge la 14ª edizione di Open House Roma, un evento dedicato all’architettura che quest’anno coinvolge 220 luoghi aperti alla visita, con 60 tour guidati e 50 eventi sparsi in tutta la città. La manifestazione offre l’opportunità di scoprire edifici pubblici e privati, spazi storici e recenti, attraverso percorsi organizzati e incontri dedicati.

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