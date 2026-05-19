Open House Roma 2026 apre i luoghi nascosti della capitale

Open House Roma 2026 offre l’opportunità di visitare gratuitamente più di 200 luoghi della città, molti dei quali abitualmente chiusi al pubblico. L’evento si svolge in diverse zone di Roma e permette di scoprire edifici storici, spazi culturali e realtà spesso poco accessibili. La manifestazione si ripete annualmente e si concentra sulla valorizzazione dell’architettura e del patrimonio urbano della capitale, coinvolgendo cittadini e visitatori in un percorso di scoperta e curiosità.

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Con oltre 200 luoghi aperti gratuitamente al pubblico, Open House 2026 torna a trasformare la Capitale in un grande percorso dedicato ad architettura, cultura e riscoperta della città di Roma. Dal 16 al 24 maggio, l’evento permetterà ai visitatori di entrare in palazzi storici, edifici contemporanei, cortili nascosti, studi di architettura e spazi normalmente chiusi, offrendo un’occasione unica per vedere Roma da una prospettiva diversa. L’iniziativa coinvolgerà numerosi quartieri della città con visite guidate, tour urbani ed eventi speciali pensati per raccontare la continua evoluzione della capitale. Da luoghi iconici dell’architettura moderna fino agli spazi meno conosciuti, Open House Roma rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della primavera romana per cittadini, turisti e appassionati di design e patrimonio culturale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Open House Roma 2026 apre i luoghi nascosti della capitale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LE KPOP DEMON HUNTERS AVRANNO UN BAMBINO! Apriamo i pacchetti delle KPOP DEMON HUNTERS INCINTA! Sullo stesso argomento Open House Roma 2026: 220 luoghi aperti, 60 tour guidati e 50 eventi in cittàDal 16 al 24 maggio va in scena la 14esima edizione di Open House Roma, il festival internazionale di architettura. Open House Roma 2026: la Metro C Colosseo apre le porte alla città sotterraneaSotto il traffico e la vita frenetica di Roma si estende un patrimonio invisibile che racconta oltre 2000 anni di storia. Dal 16 al 24 maggio torna #OpenHouseRoma: circa 300 eventi gratuiti in oltre 220 luoghi di Roma. Scopri palazzi storici, aree archeologiche, siti d’eccellenza e spazi innovativi. Tour, mostre e laboratori per tutti. Info ow.ly/TAXp50YUXBM x.com Jannik Sinner diventa il primo uomo italiano a raggiungere due finali consecutive a Roma dal 1958. Nicola Pietrangeli (1957-1958) Jannik Sinner (2025-2026) Un altro momento di orgoglio per il tennis italiano. reddit Dal 16 al 24 maggio torna Open House Roma, oltre 220 siti apertiMilano, 15 mag. (askanews) – C’è una Roma da cui si è sempre tentati di andare via e una Roma a cui si continua, incessantemente, a tornare. È tra queste contraddizioni e improvvise accelerazioni che ... askanews.it Open House Roma 2026: tutte le architetture da non perdereIl festival dell’architettura torna a Roma dal 16 al 24 maggio, offrendo l’occasione di scoprire gratuitamente il patrimonio architettonico della Capitale ... insideart.eu